Subidas generalizadas

Los principales índices europeos cerraron subiendo gracias al rebote en las bolsas americanas del viernes y del lunes. El Íbex 35 cerró con un aumento del 0,9% gracias a los sectores de infraestructuras y banca, el Euro Stoxx 50 aumentó un 0,2%, con el DAX alemán cosechando una ligera subida del 0,6%.

En España, la noticia del día la dio Telefónica, que prevé reducir la plantilla de tres de las filiales más importantes del grupo de telecomunicaciones en España, (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) en un número inicial de 5.040 empleados, según ha señalado la operadora esta mañana a los tres sindicatos representativos. Las subidas del índice estuvieron lideradas por ACS, Ferrovial y ArcelorMittal.

En Europa, Novo Nordisk cayó a su nivel más bajo en cuatro años después de que la empresa farmacéutica danesa anunciara que un ensayo muy esperado sobre el alzhéimer no había logrado su objetivo principal.

En EEUU, las acciones tecnológicas impulsaron el avance de las bolsas mundiales, con Alphabet y Alibaba Group registrando ganancias al inicio de una semana repleta de datos, además, las empresas de semiconductores como AMD, Micron o Nvidia registraban importantes subidas.