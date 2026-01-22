Tertulianés de sol a sol

Siempre nos quedará el fútbol, que es lo único que no para y que aún funciona en este país. El fútbol como paliativo a tanta tertulia llena de tertulianos que saben de todo, que lo mismo se engolan para dar pelos y señales de la corrupción que se erigen en expertos conocedores del mundo del ferrocarril. Te encuentras en la tele a los mismos perros con distintos collares que pasan de hablar de Koldo y la compaña a dar clases de Física sobre la trayectoria de un tren tras un descarrilamiento. Y a todo esto, la ciudadanía sin saber si somos de los nuestros o de quién, pues la autoridad vigente al decir que se sabrá la verdad de lo ocurrido, por qué ocurrió, nos siembra la estupefacción al comprobar la de veces que repitió ese mantra sin que nunca supiésemos esa anhelada verdad. Pasan los días y ahí seguimos escuchando a los de siempre mostrándose como peritos en la materia que sea, la que toque, siempre en esa variante lingüística del tertulianés, tan apañada para maquillar el desconocimiento.