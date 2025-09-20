La vida y sus repeticiones

Está visto y comprobado que la vida es una sucesión de bucles que se repiten generación tras generación. Aunque la impedimenta ya no exige visera y manguitos, la aspiración generalizada en la juventud de hoy en día es la de lograr una plaza de funcionario. Innegable retroceso al pasado muy pasado, un pretérito lejanísimo de una España que no salió de esa negrura hasta los muy felices sesenta. A partir de ahí se descartó el funcionariado como objetivo para el sueldo asegurado que permite planificar el futuro con algo de fundamento. Ser funcionario antes de Larra, cuando Larra y después de Larra era el objetivo del españolito sin posibles y cuando se conquistaba la plaza ya se podía vivir y morir tranquilo. Bueno, pues la cosa ha reaparecido de tal manera que el horizonte sólo parece aclararse mediante una oposición exitosa. Es otra forma más de retornar al pasado, aunque en este asunto no sea motivo de orgullo y sí de decepción el volver a la negrura de mirar al dinero público como objetivo principal.