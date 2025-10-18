Villarreal-Betis, duelo entre semejantes

Distancia inapreciable y las buenas palpitaciones que dan haber ganado en las dos últimas ocasiones que visitó dicho lugar. Únicamente un punto es lo que separa en la clasificación a Villarreal y Betis, por lo que puede considerarse este partido como el choque estrella de la jornada novena. Va el Villarreal por delante en una carrera en las alturas con ambos disfrutando de una plaza en Territorio Champions.

Por muy directamente que hayan colisionado en lo que va de siglo, un Villarreal-Betis no puede tomar calificación de clásico. Desde aquellas primeras confrontaciones en el entonces Madrigal ha pasado mucha agua bajo los puentes y bastantes los duelos. Recuerdo un gol de Joaquín a Unanua, entonces cancerbero groguet, de una plástica indudable en forma de lejanísima vaselina. Más recientemente, un quiebro de Luiz Henrique a Alberto Moreno y un golazo de falta de Lo Celso también ilustra estos duelos.

Lo de hoy sólo tiene el edulcorante de lo mucho que resta por litigar. Sólo llevamos ocho jornadas y un punto se considera distancia muy corta con vistas a un futuro que se aparece como rodeo para una carrera apasionante. Es lo de esta tarde en La Cerámica como una carrera muy particular entre ambos técnicos. Se da el hecho de que Pellegrini adelanta a Serra en número de partidos como bético a la par que Marcelino adelanta a Pellegrini dirigiendo al Villarreal. Demasiadas circunstancias que lustran este choque.