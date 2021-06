Antonio Muñoz, ¡queremos sombra!

La verdad es la verdad. Y no es un periódico de Murcia, que también, sino la que dijo doña Araceli Limón, pregonera de Triana y periodista de Canal Sur Radio, en el informativo local del pasado martes, al que estamos enganchados por su frescura, estilo directo y rigor. Y es que uno es un discreto abonado de sombra de Canal Sur Radio. Por eso me encanta que Jesús Vigorra, con el que he fundado la asociación de partidarios del consejero Jesús Aguirre, le preguntara ayer por los gatos que habitan en el Palacio de San Telmo al consejero Bendodo, mi siempre dilecto Elías, santo sin cofradía que se me escapa los jueves a Málaga porque no tiene a nadie que le enseñe las bellezas de Sevilla los fines de semana, que todo se andará. Es como Arenas, que siendo ministro se escapaba de Madrid los viernes antes de que Aznar lo trincara para un fin de semana en Quintos de Mora. Pues a lo que íbamos, Araceli dio en la clave, en todo el centro de la diana, cuando proclamó que el Ayuntamiento de Sevilla debía instaurar como una liturgia solemne la instalación del primer poste de los toldos para la sombra. ¿No se convoca a la prensa para la instalación del primer tubo de la portada de la Feria? A veces vamos a ese acto con un frío aterrador, con los cuellos hacia arriba, a tomar la copa de Manzanilla cuando el cuerpo pide un chocolate caliente con picatostes. Hay que implantar el primer poste de la sombra. Araceli tiene toda la razón. Entre el primero y el diez de mayo hay que fijar ese ritual. Debemos ser una ciudad aliada de la sombra, que mime la sombra, que busque la sombra, que la cuide, la corteje y la embelese. No, Antonio Muñoz, mi admirado delegado de Urbanismo - que lo de Hábitat Urbano suena a Geriátrico-, no es de recibo que acariciemos los 40 grados y en Sevilla no estén puestos los toldos. Ni Derecho Administrativo ni gaitas. No vale pedir disculpas. Te pones el chaqué el próximo Domingo de Ramos y presides la Hiniesta, que para eso eres el concejal de todos los sevillanos. ¿O no? Teniente de alcalde de los que se suben en la carroza y de los otros. Repito: ¿O no? Pues la sombra nos vertebra a todos. Error garrafal que no haya sombra. Déjate de vender humo con el turismo y ponnos sombra de una vez. Los turistas vendrán solitos al engaño de las cinco estrellas minimalistas y las paellas precalentadas. Cuídanos a nosotros que somos los que votamos. Tras Navidad hay que estar preparando ya los pliegos de los contratos de la sombra, por que somos la ciudad del calor. Esto es una tortura. Vas tarde, muy tarde, mi querido Antonio. Menos cinco estrellas churretosas y más sombra, joé. Que no es tan difícil.