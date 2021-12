Llegamos a los días finales del año y es una buena costumbre hacer una lista de asuntos pendientes que por una razón o por otra se han quedado sin empezar o rematar. En el caso de Sevilla son muchas las listas de cosas y temas que podemos hacer todos y cada uno de los sevillanos, pero siempre ayuda expresarlo por escrito. En mi opinión, los grandes asuntos que siguen pendientes, porque afectan en gran medida a todos los demás, son las infraestructuras. Concluir la SE-40 con carácter general y, de manera inmediata, la línea 3 del Metro, al menos su tramo norte de Pino Montano al Prado, y absolutamente urgente e imprescindible la conexión de Santa Justa con el aeropuerto. Las opciones de desarrollo de Sevilla, turismo en todas sus variantes como congresos, acontecimientos culturales o deportivos de nivel internacional, y la instalación de industrias de alta tecnología y el empuje de nuestras universidades quedan minimizadas si, aunque tengamos una ampliación del aeropuerto, nuevos recintos de congresos y nuevos hoteles de todas las categorías, no hay conexión rápida y con capacidad para mover a los pasajeros que llegan por avión de cada vez más destinos.

Hay muchos temas en marcha y obras abiertas, cierto, y también muchas pendientes. Año tras año no puedo borrar de la lista el Mercado de la Puerta de la Carne, que va a conocer un nuevo alcalde y serán cinco y sigue sin terminar. Por el contrario, y como factor que despierta grandes expectativas está el futuro desarrollo de los terrenos del puerto en todos los aspectos planteados de viviendas, terciario y ocio. Por cierto, aunque estén a un alto nivel, creo que siguen sin desarrollarse en su totalidad las expectativas y potencialidades del Parque de la Cartuja, que en mi opinión pasan por ser una parte más de la ciudad a todos los efectos, no un recinto cerrado y aislado. Las expectativas económicas aseguran que el crecimiento de Sevilla el próximo año será de un 5%, pero aún estamos lejos en renta per cápita en Sevilla (24.000 euros) de la media de España (27.000 euros). Y con el 5% no nos llega para converger.

La falta de empuje económico y riqueza se nota en todo. Igualdad, empleo, movilidad, limpieza y mejores servicios en los barrios, que pasan por una mayor prosperidad general. Por tener claros los objetivos que ambicionamos como ciudad. Ya somos la capital política de Andalucía, pero porque viene en un papel y eso podría cambiar. Una ciudad deseada por los visitantes de medio mundo, pero ¿qué es lo que deseamos los sevillanos? Sevilla como ciudad necesita algo más. Un proyecto diferenciado y reconocible que nos lleve hacia adelante, peldaño tras peldaño. Falta la formulación de un objetivo del más alto nivel. La dorada mediocridad no funciona como motor interior de una comunidad, por más que sea un cómodo pasar. Ese plan correcto no es un horizonte para una ciudad que puede aspirar a ser referencia en Europa. Pero ¿y si nuestra utopía es vivir bien sin molestarnos demasiado?