Canal Sur acierta con el Gran Poder

Es una gozada cuando uno se levanta el sábado por la mañana, conecta la televisión tras venir de comprar calentitos en la Puerta de la Carne (un saludo a Paco Robles, vecino de nacimiento de la collación) y se encuentra al Gran Poder saliendo de la parroquia de los Pajaritos. Y es gracias a Canal Sur Televisión, que ha hecho eso tan sencillo y tan difícil que es estar donde tiene que estar durante varias horas en directo. Encima resulta que el micrófono a pie de calle lo lleva Sergio Morente, pura sensibilidad y tacto de los que ya disfrutamos una semana antes cuando el Señor estaba ante los acogidos en las Hermanitas de los Pobres, donde todos los hermanos de San Benito sabemos que no cabe mayor emoción. Y además los comentarios son a cargo de Charo Padilla, la primera mujer pregonera de la Semana Santa de Sevilla en ochenta años, icono de la radio pública andaluza y ejemplo de autenticidad, un valor tan escaso y tan al alza al mismo tiempo. Da gusto conectar Canal Sur Televisión algunas mañanas, como lo da las tardes en que hay toros en directo, con la sapiencia del compañero Romero, o esos informativos matinales en los que Juan Belmonte sale del burladero para contarnos en dos minutos la actualidad del plantea Tauro. Que no nos falten ni uno ni otro, que se note que se trata de una emisora pública. Estabas en casa viendo la televisión y no dabas crédito. Qué maravilla, Mellado, dicho sea en alusión al director general de la RTVA. Me dicen que la retransmisión del Gran Poder es porque Canal Sur quiere dar la magna de Málaga. ¿Y qué problema hay?, le pregunté a mi interlocutor. ¡Si yo quiero ver esa procesión igualmente! Benditos sean los equilibrios en esta ocasión. Y además este pasado sábado pudimos disfrutar en directo no sólo de Morente y Padilla, sino de los comentarios en la televisión de Francisco José López de Paz. La emisora pública ofreció un servicio de calidad y de interés general. Con la de contenidos que sufrimos en tantas ocasiones, con la dificultad que supone confeccionar una programación de interés cuando se compite con las plataformas digitales, resulta una experiencia agradable, un soplo de aire fresco, conectar la televisión pública andaluza y que esté donde tiene que estar, que por cierto es la expresión que gastan los progres cuando la espicha uno de los suyos. Deseando estoy de ver la magna de Málaga en Canal Sur también. Y si sale el Cristo de la Escucha de Almería, también. Y deseando, repito, seguir viendo a Juan Belmonte por las mañanas junto a Álvaro Moreno de la Santa y Silvia Sanz junto a ese pedazo de Carlos María Ruiz, al que Joaquín Durán llamaba el mejor embajador de la RTVA.