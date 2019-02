Comprar en tu barrio

El Ayuntamiento de Sevilla, la pasada Navidad, inició una campaña encaminada a incentivar el comercio de proximidad en los barrios de Sevilla. Se ha denominado esta iniciativa "Programa municipal de desarrollo para fortalecer el comercio local" (#yocomproenmibarrio). Así pudimos ver en expositores de calle y en autobuses el mensaje "Esta Navidad compro en mi barrio". Evidentemente el programa es ambicioso y no se circunscribía exclusivamente al tiempo de Navidad. Considero la iniciativa muy relevante en relación con diferentes aspectos. Una campaña, que debe ser permanente y no localizada en el tiempo, de fomento del comercio de proximidad en cada barrio tiene connotaciones económicas, ecológicas y sociológicas. La ecología de la ciudad necesita un espacio urbano dividido en ecobarrios, una clave de los mismos es el comercio de barrio. El consumo concentrado en el barrio genera una ciudad con menos problemas de movilidad. Pensemos que la movilidad inducida es causa principal de la mala calidad del aire de las ciudades y con ello una disminución de la salud urbana. La economía de proximidad favorece el caminar y con ello ayuda a alejarnos del grave problema de la obesidad. La economía de proximidad en los barrios provoca una mejora directa de la microeconomía, el consumo de cada vecino ayuda a facilitar una economía global del barrio mejorada. Si los vecinos salen de sus casas para consumir productos básicos se encuentran unos con otros, favoreciéndose los encuentros y con ello se mejora la sociología del barrio. Las calles del barrio se convierten en espacios de convivencia. No tener que comprar cosas en espacios alejados del barrio incrementa adicionalmente con otros valores el uso lúdico y social del tiempo, y con ello la posibilidad de tener más tiempo libre para la familia, los vecinos o para uno mismo. Sociología, economía, ecología y salud mejoran con el fomento de la economía de barrio. Por ello esta campaña del Ayuntamiento de Sevilla tiene una gran relevancia para la ciudad. La experiencia que se realiza en la Avenida de El Greco, en el Polígono de San Pablo, en el marco del proyecto Ciudad Saludable liderado por el alcalde Juan Espadas, que pretende una transformación conceptual de Sevilla, facilitará el comercio de barrio. Esta experiencia se debe reproducir en muchos barrios de la ciudad. Es buena la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla en relación con el comercio de los barrios pero debe acompañarla con medidas que la hagan realidad. Ya hemos incidido en la importancia de los espacios de convivencia con calles y plazas mejoradas, con arbolado suficiente, luces adecuadas y bancos saludables. Pero hay otro tipo de medidas de acompañamiento como son las medidas de tipo fiscal, facilitación de espacios o proyectos de iniciativas de economía de barrio para jóvenes, mayores o colectivos dependientes o en riesgo. Comprar en tu barrio es una brillante y social iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla sobre la que hay que profundizar.