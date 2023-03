Quinarios, triduos, septenarios, jubileos, cultos diversos en la intimidad de los templos, igualás en los atrios y pasos por las calles en esos ensayos en un tiempo que ya no tiene vuelta atrás. Quinario en el Valle y en Santa Marina, triduo en San Roque, quizás mesa redonda en Pasión, igualá en la Amargura, tiempo cuaresmal en esta Sevilla que vive por y para su gran fiesta, ¿o es que hay una fiesta más grande en este pueblo que la Semana Santa? En estas tardes hay movimiento en todos los templos que acogen hermandades y no todo queda para el capillé y el prioste, esos dos cargos de guardia en el servicio permanente a la hermandad. Y fuera de los templos, martillo de automovilistas esa suerte de pasos desnudos con música enlatada para que la gente coja el compás y sepa cómo gustar y gustarse no más aparece Campana en el horizonte. La vida sigue igual.