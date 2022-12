Puente como pistoletazo navideño

Anoche hubo tunos, y tunantes, a la llamada de la Inmaculada, se acabaron los pastelillos de toronja en el Alcázar, villancicos en horario laborable en toda la zona de influencia del Cortinglés con el monocorde soniquete de esos peces que beben y beben en el río para volver a beber en cuanto usted se descuida. Pero con todas esas manifestaciones, de lo que no cabe la menor duda es que este tiempo deja de ser solsticio de invierno para morar entre nosotros como lo que siempre ha sido, la Navidad. Así como en febrero ya es primavera en el Cortinglés, en el puente que arranca constitucional y muere concepcionista ya es Navidad con todos sus avíos, sin vuelta atrás, con la gente yendo y viniendo camino de no se sabe dónde, pero, eso sí, menos cargadita que de costumbre, como si aquella eufemística desaceleración hubiese roto en crisis total. Anda que no...