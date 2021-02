Rap de los hijos de Putin

Hasel, mamón,/ mi libertad es tu prisión./ Aunque seas de Lleida, tu sitio está en Chirona,/ por mucho que chillen las vecindonas,/ guarda tu ira y tu rabia en la cartera Perona/ y tira pal trullo, capullo,/ que ya se escucha el murmullo,/ que viene, que viene,/ verás cómo se entretienen./ Atento a Jimmy el Cachondo,/ que en las duchas tiene fama de empujar a fondo./ Te advierto que a Mortadelo/ no volvió a crecerle el pelo; no seas lelo,/ si te sonríe, grita,/ tendrás suerte si sólo te mete la puntita/ de solomillo./ Pero tranqui, quillo,/ no creo que te duela/ más que a Bono un piolet en mitad de la sesera./ Seguro que es mejor que reventar por dentro/ cuando intentas poner tu coche en movimiento,/ como tantos policías andaluces,/ que ahora están criando malvas debajo de unas cruces./ Llama a tu papá burgués,/ que te saque de la trena y te encierre en su chalé./ Arresto domiciliario/ para el nen del empresario./ Ten confianza,/ puede que Monedero te pague la fianza,/ que te indulte Acción Sánchez, que se encadene Montero,/ que Maduro grabe un vídeo a pachas con Zapatero./ Ya tienes manifiesto y abajofirmantes,/ los que gritan ahora son los que callaban antes./ Dicen estar acojonados,/ que no pueden criticar las acciones del Estado,/ ¿pero qué Estado,/ el que vicepreside el machote morado?/, ¿el de Garzón, ministro trajeado?,/ ¿el de los miles de muertos mientras ellos estaban callados?/ Sí, los cementerios atestados,/ y ni una puta palabra,/ ahora todos desfilando, es una broma macabra./ ¿Qué coño hace Serrat con el tipo de la dacha,/ entre serpientes con hacha?/¿Hacerse perdonar que lo llamaran facha?/ Qué mala racha./ No está para carretera y manta,/ empieza a temblarle algo más que la garganta./ Micciono en el Mediterráneo, Estambul/ y sus noches de invierno/ y en los que pintan de azul/ la indecencia del Gobierno./ Niñatos en las calles,/ Madrid y Barcelona arden,/ Valencia y Granada,/ sin gasolina no sois nada,/ sólo basura desparramada,/ contenedores vacíos con odio en la mirada./ Como Echenique,/ el proyecto de cacique/ resentido con la vida/ que nos quiere joder a todos la partida;/ como el Coletas,/ casta influyente/ que se pasa a La Gente/ por la bragueta;/ como el sucio Hasel,/ que con la cabeza embiste y razona con los pies./ Pablo, Pablito, Pablete,/ los tres Pablos al retrete./ Que dejen de meter mierda/ y de injuriar a esta tierra./ En España no hay polonio/, arsénico ni cicuta,/ lo que hay es gente hasta el moño/de tantos hijos de Putin.