Setién y lo políticamente correcto

Quique Setién se ha metido una vez más en un charco que algunos se han encargado de agrandarlo hasta hacerlo desmesurado. Es el cántabro un entrenador que tiene a su equipo en una posición envidiable, pero que esos mismos que no lo sacan de su mirilla ven manifiestamente mejorable bajo algo que se ha convertido en mantra ineludible, eso de que la plantilla del Real Betis Balompié no es una mera plantilla, sino un plantillón.

Además, por si fuera poco, encima, Setién tiene el gran defecto de decir lo que piensa cuando quizá le fuese mejor pensando lo que va a decirle al periodismo. Pero, claro, entonces no sería Enrique Setién Solar, sino uno más de los muchos que llevan lo políticamente correcto como equipaje innegociable. Cuando lo escuché tras el esperpento de Butarque supe que había vuelto a meterse en un charco, otro más, pero nunca pensé que el charco rompería en océano.

No conozco de nada al entrenador del Betis, por lo que no sé qué pretende con declaraciones así, o como cuando puso a la afición oscense de ejemplo a imitar en las tardes de Heliópolis. No sé cuál es su objetivo, pero lo cierto es que no ayudan a alargar el proyecto que pretendía el club cuando fue a contratarlo. Esas manifestaciones se suman a bochornos repetitivos como el del domingo en Leganés y la verdad es que resulta complicado romper una lanza, una sola lanza, en su favor.

Dejando a un lado el capítulo de reflexiones más o menos desafortunadas, lo auténticamente importante es la cantidad de puntos que se han ido quedando en las cunetas menos glamurosas de LaLiga. Muchas han coincidido con las rotaciones a mansalva, señal inequívoca de que una cosa es tener buenos futbolistas y otra muy distinta la de contar con un plantillón. Y es que la diferencia entre Bartra, William, Canales, Lo Celso o Joaquín y el resto es sideral.