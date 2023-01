Sí, pero no está terminada. Se anuncian viviendas en los terrenos de la fábrica de vidrios de La Trinidad, de la antigua algodonera Virgen de los Reyes en Alcosa, la ordenación de los terrenos del puerto, incluyendo naves y tinglados. Los terrenos de Santa Barbara al otro lado de Eduardo Dato. La línea 3 del Metro parece que definitivamente arrancará en breve. En los terrenos de la Expo se anuncian novedades con la construcción de un centro europeo y del Liceo Francés. La iniciativa del Museo de la Universidad en la calle Becas, completando de contenido cultural Santa Clara es también buena noticia. Son indicios de actividad económica y vitalidad, aunque haya voces que siempre ven el vaso medio vacío.

Las ciudades del viejo continente están construidas. Solo en oriente, que estalla demográficamente o acumulan recursos para cuando el petróleo no fluya o no se necesite, se afrontan nuevos proyectos de ciudad. Algunas llamativas como Forest City en Malasia con capacidad para 700.000 habitantes, Nuevo Xiong'an en China con expectativas de una ciudad superior en tamaño al Gran Londres, Nurkent en Kazajistán en la antigua ruta de la seda, Colombo Port City en Sri Lanka o The Line con 170 kilómetros de largo en medio del desierto árabe hasta llegar al mar. Frente a este desarrollo, nuestras ciudades se parecen más a los problemas de adecuar las casas y pisos en los que vivimos al paso de los tiempos. Cambiar la cocina y las viejas ventanas. Unir habitaciones porque los hijos mayores ya se fueron de casa. Despejar la terraza de chismes y poner más plantas. Modernizar instalaciones y aislamiento, mucho aislamiento para evitar gasto innecesario en energía, cuando no instalar placas fotovoltaicas. Pero mejor con una idea, acuérdense que hay arquitectos y aparejadores que saben de eso, que no a salto de mata con chapuzas a domicilio que estropean a la vez que arreglan.

Sevilla afortunadamente no puede crecer, el término municipal está prácticamente ocupado y Tablada es una reserva de futuro. ¿Cómo se rehabilita una ciudad? La respuesta es simple pero no sencilla: con un proyecto y resolviendo con eficacia las cuestiones concretas. Hablamos mucho de movilidad urbana porque es uno de nuestros graves problemas actuales. No será necesario desplazarse continuamente de casa al trabajo. Hemos visto que es factible. Transferir cientos de miles de personas cada día de la periferia al centro de ciudad y viceversa, es una carga insostenible. Tendremos una vida diferente. Ocio, trabajo y residencia podrán desarrollarse en el mismo lugar. Con importancia de las zonas verdes en cualquier escala o tamaño. Las ciudades serán centros turísticos vinculados a la memoria, a los museos y a los monumentos de la antigua industrialización o serán áreas deprimidas. Se vivirá bien donde exista la complejidad. Donde la modernidad conviva con la tradición y el amor por el lugar. Donde la ética ocupe un lugar más importante que la estética. Eso sí que serán nuevas ciudades.