Vuelve la normalidad del todos contra todos

Los minutos se hacen horas en esta cabalgada hacia una meta que se llama sexta jornada de fútbol de Primera División. Por mucho que nos interese la vida del equipo nacional, nada como el vértigo de la Liga, ese apasionante todos contra todos que es el mayor invento de la cosa tras el del propio fútbol. Es una jornada que llega como agua de mayo tras ese síndrome de abstinencia que aparece cada vez que se interrumpe el campeonato.

Un parón, por cierto, que siempre ha tenido como índice de preocupación mayor el de cómo volverán los futbolistas propios. Y aquí la verdad es que esa intranquilidad tiene una incidencia muy alta. Si el Sevilla es, tras los grandes, quien más prestaciones ha hecho a los diferentes combinados nacionales, el Betis no se queda muy atrás con sus Canales, Mandi, Lainez, Guardado, William Carvalho y Sanabria. Como puede verse, la nómina de internacionales es importante.

Se bautizó como virus FIFA y tras lo de Cristiano y Koundé se ha dado en llamar coronavirus FIFA, un problema añadido a los existentes. Es una inquietud con fundamento que dura hasta que vuelve el último internacional. A partir de ahí, respiro y vuelta a empezar, algo que en el caso del Sevilla se combina con la cita del martes en Stamford Bridge y en la que tanto hay en juego. Por ello proceden las rotaciones y ya se sabe qué influencia suele tener la medida en el equipo.

Y esa esperada sexta jornada se abre este sábado con la visita del Sevilla a Los Cármenes a la hora de almorzar. ¿Pensará Lopetegui más en Londres que en Granada? Él dice que no, que no hay nada que le importe más que la visita a los de Diego Martínez, pero que habrá rotaciones parece seguro. Y bien, pase lo que pase, haya o no rotaciones, lo mejor de todo es que el parón pasó a mejor vida, que hasta dentro de un mes no habrá más éxodo de futbolistas y que la sexta fecha ya está ahí.