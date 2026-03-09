Qué alegría da una conversación

No estamos acostumbrados y por eso parecía un plato de jamón manchado: una auténtica delicia sólo para ocasiones. Los ocho alcaldes de las capitales andaluzas se sentaron el pasado miércoles en la misma mesa sin más aderezo que un papel, un boli y un vaso de agua para mantener dos horas de conversación tranquila.

Y reflexiva que era lo más importante. No tenían que competir entre sí, ni que dar grandes titulares (aunque los dieron). Tampoco se iban a llevar ninguna partida de fondos europeos o en concurrencia competitiva de la Junta. Sólo tenían que hablar y, sobre todo, escuchar, una práctica que se está perdiendo en esta sociedad y no digamos entre la clase política.

El que más mérito tuvo fue el alcalde de Jaén, Julio Millán. El único socialista en la sala, que lleva poco más de un año, además, tras una moción de censura a un alcalde del PP (con el inestimable apoyo de María Jesús Montero), defendió sus planteamientos frente a los otros siete populares que, extremadamente respetuosos, ni lo avasallaron ni lo pusieron en un compromiso.

Tal vez porque las preocupaciones generales de quienes gobiernan en las capitales son muy similares: la vivienda, la limpieza de las calles y la prestación de los servicios públicos, eso además de atender a los vecinos más necesitados. Y el turismo, claro. Porque la clave está en mantener la principal industria de Andalucía sin que se lleve por delante la idiosincracia de las ciudades. No. Ninguno quería un parque temático en sus cascos históricos ni las quejas de sus vecinos por los ruidos o de los jóvenes que no encuentran casa por culpa de la turistificación.

La reunión desveló que hay una fuerte alianza entre José Luis Sanz, el sevillano, y la onubense Pilar Miranda: están dispuestos a llegar hasta donde haga falta con tal de tener un AVE que los una. Y si llega a Faro, mucho mejor. El liderazgo (por su experiencia y personalidad) de Francisco de la Torre puso encima de la mesa la necesidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos. En las cosas del dinero todos coincidieron, por encima de la Junta y del Gobierno y de quien se ponga por delante. Durante esas dos horas no estuvieron en sus ciudades (el encuentro fue en Antequera) pero tal vez sirvieron a sus vecinos mejor que en algunas visitas de obras.