En Sevilla faltan policías para todos los gustos. Para las procesiones ordinarias y extraordinarias, para las redadas ordinarias y extraordinarias, para detener a los chorizos ordinarios y extraordinarios, para los cortes de tráfico ordinarios y extraordinarios, para los temporales ordinarios y extraordinarios, para que no se desmadren las manifestaciones ordinarias y extraordinarias, etcétera. Y lo malo es que afecta a todos los cuerpos y a todas las almas: a la Policía Nacional y la Local, y a la Autonómica, que al parecer también existe. Aunque no es como los mossos catalanes. Yo no entiendo que, si queremos tener lo mismo que en Cataluña, no dispongamos en Andalucía de unos mozos andaluces, que aporten más orden público a esta nuestra comunidad.

Pero no nos desviemos hacia la política. Aquí faltan policías nacionales y locales, igual que escaseaban los costaleros en otros tiempos. ¿Y cuál sería la solución? La misma, si se pudiera. Crear cuadrillas de hermanos policías. ¿Vieron la gran demanda de los 700 aspirantes a costaleros de la Macarena? Recuerden lo que pasó en los años 70 del siglo pasado, cuando faltaban costaleros para algunos pasos. La Hermandad de los Estudiantes creó en 1973 la primera cuadrilla de hermanos, con un capataz de los históricos, Salvador Dorado, más conocido como El Penitente. Y a partir de ahí, empezaron a proliferar las cuadrillas.

Ustedes me podrán decir: no es lo mismo ser costalero que ser policía. Sin entrar en detalles, se sabe que no es lo mismo, pero ya algunos están haciendo ensayos en los barrios. En El Cerezo y en Su Eminencia han creado patrullas de autoprotección y vigilancia, y no había procesiones, ¿verdad Jupol? Pero tampoco hay policías. En Los Pajaritos ya crearon una cuadrilla de hermanos en la parroquia de la Blanca Paloma, y detuvieron a un chorizo que entraba allí a robar como Pedro por su casa, sin que los policías de verdad consiguieran detenerlo. Sin embargo, los hermanos de la Blanca Paloma, sobre los pies, sin arriar los zancos, fueron por derecho y lo trincaron.

Para las procesiones y via crucis, me temo que pronto habrá cuadrillas de hermanos policías. Si son hermanos, incluso pagarán la papeleta de sitio para salir. En la Policía Nacional, según he leído, sugirieron otra variante, que es buscar entre sus agentes a algunos que sean cofrades y quieran salir gratis en las procesiones extraordinarias. No les podían pagar 500 euros, como a los asalariados de la Policía Local. Y para eso está la devoción.

¿Les parece imposible? Cosas más raras se han visto.