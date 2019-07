En el arranque del Betis, de otro Betis

Arranca hoy el Betis de Rubi, el Betis de después de Setién, el entrenador que mejor hizo jugar a la tropa verde, blanca y verde, pero, a la misma vez, el más discutido por la afición y también el más denostado por un sector de ella que no le pasaba una. Un Betis nuevo, otro Betis aunque no vaya a producirse una revolución en su vestuario con refuerzos como habas contadas y que no será otra cosa que un cambio de cromos.

Un cambio de cromos, pero con una perentoriedad, la de dotar al plantel de lo que tanto se echó en falta el pasado curso, que no fue otro asunto que el de la falta de gol. Sin gol no hay paraíso y lo que pudo ser una gran campaña se quedó en una frustración que se llevó por delante casi todo un proyecto. Una frustración que hasta tuvo efectos perniciosos en el balance final, pues aquella crispación que se vivió en Heliópolis pudo ser causa importante para susodicha frustración.

Agua pasada, sin duda, por lo que cuando amanece 5 de julio para que la maquinaria eche a andar no queda otra solución mejor que mirar hacia adelante. Setién es pasado y Rubi presente, pero en la confianza de que también sea futuro. Sería la señal inequívoca de que las cosas van fluyendo con normalidad hacia ese viejo deseo de que el equipo esté al mismo nivel que tiene el club. Y para ello hay que bogar a compás, sin escisiones, desde el primer día, desde hoy.

Y en el ínterin, la advertencia de que si para entrar hay que dejar salir, mucho cuidado porque el pasado deja siempre enseñanzas a tener muy en cuenta. Ya en el mercado invernal, ese despilfarrado mercado que tanta desazón dejó en las cunetas, se gestionó así, dejando hueco para el que venga, se dejó el hueco, no vino nadie y bien que lo pagó el Real Betis Balompié. Conque, mucho cuidado con las compraventas, no vaya a ser que las salidas no se compaginen con las entradas.