La calor ha venido para quedarse

Hasta tres veces atronaron los espacios las señales de júbilo por los goles de España a Portugal. Tres rugidos sincronizados en el festejo de un trío de aciertos que arreglaban la catástrofe de la víspera. Días atrás, tanta satisfacción no hubiera traspasado las fronteras de cada sala de estar. Habrían quedado en la intimidad del entorno familiar, justamente ahí. ¿Y por qué entonces no y ahora sí? ¿Porque la faena del ya ex seleccionador había apiñado a la afición en torno al equipo nacional? No, qué va. La razón de que por los goles se formase tal escándalo fue porque por vez primera en este curso el personal abrió las ventanas de par en par. La calor ha venido y nadie se explica cómo demoró tantísimo su llegada. Ahora sí parece que el verano ha llegado para quedarse, más tarde que nunca, pero con un brío tal que las ventanas se abrieron de par en par y pasó lo que pasó.