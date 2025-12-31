Carta apócrifa a Baltasar

Querido rey Baltasar: Esta carta no te la ha escrito nadie, ni yo tampoco. Es una carta apócrifa y anónima. Sin cartero real. La gente está diciendo que el rey Baltasar, en Sevilla, según se ha visto en las fotos del Ateneo, tiene toda la cara de Juanma Moreno. Que se parece, quiero decir. Sin entrar en matices sobre si el rostro es duro o blando, como el turrón. La gente dice que Juanma Moreno le ha pedido a Baltasar una mayoría absoluta del PP en las elecciones de junio, pero que se debe portar muy bien, porque los de Vox vienen pisando fuerte y no le regalarán nada. Una duda que tengo: ¿si Juanma le pide algo a Baltasar sería prevaricación?

La gente maliciosa está diciendo que el rey Baltasar le va a poner carbón a toda la oposición en el Parlamento de Andalucía. Empezando por Vox, que en Sevilla ha pactado con Sanz el Malo (sí, Sanz el Bueno es el de la Junta) y le ha aprobado los presupuestos, a cambio de que los del top manta no puedan vender camisetas del Betis ni del Sevilla. Así no estropearán los regalos de Baltasar, que bastante tiene con la carta de Gavira. A este Gavira parece que le ha sentado mal algo, siempre está enfadado. La gente dice que Juanma preferiría nombrar consejero en la Junta a José Ignacio García, el portavoz de Adelante, antes que al Gavira de Vox. Y para oponerse triste ya está Inma Nieto, la de Por Andalucía (la izquierda desunida), que sale con carita de pena, y enseña las mamografías como si fueran fotos de la familia. Aunque peor es el papel que le han dado en ese belén viviente a María Márquez, que hace de pastora con el rebaño de María Jesús Montero, mientras ella negocia con los catalanes, a ver quién engaña a quién.

Yo te digo mi verdad, a todos los que no han cantado villancicos en el Parlamento no les deberías poner regalos, por malanges. No se les iban a caer los anillos por tocar algo, aunque sea el cajón, como Sanz el Bueno, lo que le faltaba. Ya falta menos para junio. Y mira lo que ha pasado en Extremadura. Pero mira cómo beben los peces en el río Guadiana, y ya están diciendo que va a pasar lo mismo. Tú lee la carta de Juanma Ilusión, que después los andaluces dirán. Y ya veremos cómo acaba el año 2026. Si acabara con Pedro Sánchez en la Moncloa, sería un milagro patente. Y, si acabara con María Jesús Montero en San Telmo, no lo quiero ni pensar. Pero eso no lo piensa nadie.

Querido rey Baltasar, no pongas mucho carbón a los niños malos. Mejor les pones hidrógeno verde, que es más ecológico. O les regalas una Nancy enfermera, si aún te quedan, porque sólo se distraen con la sanidad.