El caso Koldo acosa a Sánchez

Hay señales –el tono de superioridad, por ejemplo– que demuestran inequívocamente inquietud, como las que mostró Pedro Sánchez ante los periodistas que fueron en su mismo avión a Marruecos. Se le vio incómodo, molesto por las preguntas sobre el caso Koldo, un hombre al que conoce bien. Eso no significa que el presidente esté implicado en una presunta trama corrupta, pero sí afecta a personas importantes de su partido.

También dio señales de incomodidad el ex ministro Ábalos cuando se le preguntó sobre su “asesor”, aunque dijo que no tenía “ni idea” de sus andanzas como supuesto comisionista de operaciones de compra de material sanitario durante la pandemia. Y ha sido muy ilustrativa la entrevista de Alsina al alcalde de León en su descripción del personaje Koldo García Izaguirre, amenazante cuando el alcalde –que nunca fue el candidato favorito de Sánchez– recriminó a Ábalos, cuando era ministro, la falta de atención del gobierno a los problemas de su ciudad. Koldo le amenazó abiertamente, incluso con una frase que el alcalde Diez no olvida: que aún le quedaban tres años “para joderme”.

García Izaguirre se ha negado a declarar ante el juez, que le ha puesto en libertad porque afirma que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, pero el caso se agranda a medida que pasan las horas y se conocen datos más concretos de la trama que se creó en torno al asesor del entonces ministro de Fomento. Se utilizó la urgencia propia de una pandemia para hacer contratos con empresas sin vinculación con la sanidad y sin cumplir la normativa que exige la ley; contratos de millones euros con empresas sin ingresos, se sugirió a gobiernos regionales socialistas que hicieran compras con esas mismas empresas utilizando como “gancho” el nombre de Abalos, se presentaron denuncias porque el material comprado no solo tenía un precio muy superior al de otras ofertas sino que no cumplía los requisitos de calidad … Y también se empiezan a conocer datos sobre los millones cobrados por la red, comisionistas que se hicieron de oro gracias a la pandemia y a ocupar cargos que permitían hacer negocio con la compra de material sanitario indispensable para paliar los efectos devastadores del covid.

El caso Koldo, con una veintena de personas detenidas, lo llevan la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, y las cifras que se barajan giran en torno a los 50 millones de euros. Es decir, no es un asunto menor. Por los implicados y por la envergadura de quienes se ocupan de su esclarecimiento.

No se puede despachar con unas frases superficiales de Sánchez y Ábalos hacia los periodistas que les preguntaban, como si fuera un asunto irrelevante. No lo es. Intentaban infravalorar su trabajo, pero sobre todo el de unos jueces y fiscales que saben muy bien cómo abordar los casos de presunta corrupción.