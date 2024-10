Catolicismo menguante y envejecido

Con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra hoy, la Agencia Fides presentó unas estadísticas que son tan globalmente esperanzadoras –el número de católicos en el mundo creció un 36% entre 1998 y 2022, alcanzando los 1.389.573.000 millones de personas– como desalentadoras desde una perspectiva europea: nuestro continente perdió casi medio millón de católicos y los creyentes son un grupo cada vez más envejecido. El aumento de católicos es importante en África (+7.271.000) y Asia (+5.912.000), seguidas por Asia (+889.000) y Oceanía (+123.000), mientras que en Europa, el único en que mengua, ha disminuido en 474.000.

En España, según el CIS, un 58% se declara católico y un 36,1% no creyente. Pero, y este dato es muy importante, el 39,1% de los católicos se declaran no practicantes, el 27% no acude nunca a misa, el 23,6 % solo dos o tres veces al año y únicamente el 12,6 los domingos y festivos. Los ejemplos cotidianos de esta caída son tan evidentes como cotidianos: según el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo, sólo dos de cada diez bodas se realizan según el rito sacramental de la Iglesia católica, aunque el número de bautizos, primeras comuniones y matrimonios es oscilante dentro de su decrecimiento desde la pandemia del covid y con importantes diferencias regionales. En Cataluña, por ejemplo, la celebración de primeras comuniones ha caído un 44% en seis años.

En lo que a Europa y a España, en particular, se refiere el futuro se presenta preocupante, si no negro, tanto para la Iglesia como para la cultura. Pues la pérdida de creyentes y el aumento de ateos, agnósticos y creyentes no practicantes no se compensa con la inclusión de una historia de las religiones en los planes de estudio. Y sin conocer los fundamentos básicos del judeocristianismo y del paganismo grecorromano es imposible acceder a los contenidos fundamentales de la cultura europea. Sin estos conocimientos una Venus es una stripper, el David de Miguel Ángel es un tío cachas y un crucificado es una imagen gore. Hace ya muchos años una revista francesa reprodujo el artículo de un profesor que llevó a sus alumnos al Louvre y ante la Virgen de la Roca algunos le preguntaron quién era esa señora con dos niños. La cultura europea, desde Homero hasta hoy, es incomprensible sin unos conocimientos religiosos básicos.