Por dinero, de víctimasa verdugos

Han sido ya dos los viernes que nos hemos ido a la cama con una insoportable sensación de asco. No sé si es una maniobra gubernamental para el pan y circo de la hora con que tener distraído al pueblo, pero nadie podrá dudar de que el espectáculo ofrecido en el acoso a la impresentable cupletista es sonrojante. Y ya no es cuestión de que nos entre vergüenza ajena por lo que se es capaz de hacer por dinero en el tremendo altavoz de la televisión, no. Es vergüenza propia por ser miembro de una sociedad que se ha ido pudriendo poco a poco desde la sólida y efectiva plataforma de la incuria. Lleva tiempo que trifulcas de vecindonas se trasladaron a la televisión, pero este numerito conque Tele 5 ha convertido en filón un muladar es ya para bajarse en la próxima. Y con esa deriva pasó que las víctimas se convierten en verdugos por idéntico motivo, por dinero. Qué asco.