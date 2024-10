Extraño silencio en el Alcázar de Sevilla

Sevilla habla por sus silencios más que por sus estruendos. Ayer hubo un acto de tronío en el Real Alcázar, que tiene un consejo rector que preside el alcalde de Sevilla. La cesión del palacio y sus jardines a la ciudad fue aprobada por decreto de 22 de abril de 1931 el gobierno de la II República. Los Reyes Juan Carlos y Sofía se dirigieron por primera vez al pueblo de Sevilla en marzo de 1976 desde el balcón del Salón del Almirante que da al Patio de la Montería, que se abrió a un público que abarrotó el recinto como no se recuerda desde entonces. El primero en intervenir, como no podía ser de otra manera, fue el alcalde de la ciudad, Fernando de Parias, de riguroso chaqué: "A vos, Majestad, pedimos libertad, igualdad y justicia". Luego del alcalde tomó la palabra el Rey. Estaba en primera fila el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, pero en el Real Alcázar quien cuenta (o debe contar) después del monarca es el alcalde de Sevilla. Porque el Alcázar es la ciudad, es el Ayuntamiento. Y ni la ciudad ni el Ayuntamiento se entienden sin el Alcázar. La Reina de Inglaterra visitó el Alcázar el 20 de octubre de 1988. El alcalde Manuel del Valle, acompañado por todos los concejales, le entregó, entre otros presentes, una reproducción de las Llaves de la ciudad y un pergamino artístico con el árbol genealógico de su ascendencia castellana. Es costumbre que cada año se envíe a la Familia Real británica una remesa de naranjas amargas del Alcázar para la elaboración de mermelada, como da cuenta la cesión que se realiza al cónsul con fotografía que se difunde por todos los medios, cosa que hicieron el alcalde Antonio Muñoz y el actual José Luis Sanz. En 2021 el Ayuntamiento diseñó una completa agenda cultural y científica para conmemorar la cesión del palacio a la ciudad con un acto específico presidido por el entonces alcalde, Juan Espadas, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los ex alcaldes de Sevilla Luis Uruñuela, Manuel del Valle, Alejandro Rojas-Marcos y Alfredo Sánchez Monteseirín se unieron en 2013 en una iniciativa para conseguir que el Gobierno central llevara a cabo la cesión gratuita a la ciudad de las casas que históricamente estuvieron vinculadas a los Alcázares. El 20 de abril de 2017 se celebraron los 25 años de la inauguración de la Exposición Universal de 1992. El acto estuvo presidido por el Rey Juan Carlos. Intervinieron el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el ministro del Interior y ex alcalde, Juan Ignacio Zoido. El alcalde en el Alcázar es el anfitrión principal. Puede y debe tomar la palabra para, al menos, dar la bienvenida. No debe ser nunca un convidado de piedra, un actor mudo en la ciudad de los silencios.