Festivales de verano

En los meses de julio y agosto se celebran algunos de los acontecimientos escénicos más importantes de la temporada. Aficionados del mundo entero reservan entradas y alojamientos de un año para otro para garantizar su asistencia. Y eso ocurre en los más variados climas, en playas y montañas, en zonas frescas y calurosas. Para muchos ya son parte central de sus vacaciones. Es el tiempo del festival de Bayreuht, que se celebra desde 1876, concebido por Wagner para mostrar su obra en un teatro construido al efecto y que se ha convertido en la gran cita anual de sus incondicionales y de muchos más. También durante el mes de agosto se celebra en Salzburgo el festival dedicado a la obra de Mozart, con miles de aficionados cubriendo la programación. Y es el periodo dedicado al teatro en Edimburgo, una bella ciudad transformada en un gigantesco escenario teatral. Otros festivales de primer nivel se desarrollan en estos meses, como el de Avignón, el de Aix-en-Provence, el de Taormina, el de Orange, el altamente recomendable de Macerata, o los más íntimos dedicados a Puccini y Rossini en Torre del Lago o Pésaro. O el festival de Bregenz, que surge tras la Segunda Guerra Mundial, en dos barcazas en el lago Constanza y el público en las laderas de la orilla, y que hoy es un gran referente cultural centroeuropeo. O el muy exclusivo de Glyndebourne, que desde 1935 se celebra en plena campiña inglesa, con cestas de pícnic y champán en el césped, durante el intermedio.

En España, además de las cumbres de los Festivales de Mérida y Almagro como puntos de encuentro de público y profesionales que llenan ambas ciudades, están el Festival de Santander, la Quincena Musical de San Sebastián y el Festival del Castillo de Peralada. Sin olvidar los de Niebla, Olmedo, Olite y Sagunto. Todos ellos han conseguido trascender temporada tras temporada y ya son hitos culturales. Existen otros ejemplos en toda Europa y en España, que han asociado el arte escénico y el nombre de la ciudad, que transforma generosamente sus calles, plazas y principales monumentos en el mejor escenario. La llegada del verano en muchas de esas ciudades vincula arte, verano, fiesta, ciudad y arquitectura, en una fórmula que explota y se desarrolla año a año.