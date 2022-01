El foro Mechada

No entiendo como cuando se habla de los mayores inventos de la humanidad nunca se habla entre los más destacados de la carne mechá. Nadie reconoce los grandes servicios que ha hecho a la humanidad y, especialmente, por aquí por Andalucía, donde debería ser bien de interés cultural reconocido.

La carne mechá pasó una gran crisis por aquello de Magrudis pero afortunadamente vuelve a estar en perfecta salud. Me he convertido en un mechadólogo y cada vez que me entero de un sitio donde la ponen buena allá voy con más bulla que un corredor de cien metros lisos.

He disfrutado de grandes carnes mechás en mi vida. Clavadas en mi paladar están las del bar Nebraska o el Mari José de Cádiz, la de la Venta Mateo de El Bosque, la de El Molino de Jerez o la del Bar El Tito de Sevilla, todas acompañadas de una salsa perfectamente ensalzada (con z) con un toque mágico de vino.

Mi último orgasmo mechado ha sido en Casa Abelardo, en Castilleja de la Cuesta. Allí ponen una carne mechá partida en lonchas finas y bañada con una salsa encebollá de doble mortal carpado con doble tirabuzón. Lo ponen en un mollete de lomo gordo cuya miga es poseida por la salsa, dando al conjunto una aperiencia almohadillada y tierna que te hace vivir la felicidad mechada, un estado del ser humano que no fue descrito ni en el Nuevo Testamento.

El problema que tenemos los devotos de la carne mechá es no contar con un sitio en el que poder contarnos nuestras experiencias, contar a la humanidad dónde encontrar las mejores o debatir cuestiones de gran interés como qué grosor deben tener las lonchas, si se deben servir calientes, templaitas o a temperatura ambiente, si se le debe poner salsa o si es una aberración meterla en un bocadillo con queso fundido y papas fritas…todo dentro del pan.

Igual que existe el Foro de Davos, donde cada año se discute el futuro de la economía mundial debería existir el foro de Mechada donde cada año los mechólogos nos reunieramos y hablaramos de nuestras preocupaciones y anhelos.

Un sitio, que al igual que la pasarela Cibeles, donde se presenta lo último en faldas, yersis y pespuntes, donde se hablara sobre la presencia del ajo en la salsa de las mechadas, si está mejor sola o metía en pan o en el que algún iluminado presentara un tataki de carne mechá…evidentemente con soja…por aquello de que en todos sitios siempre tiene que haber un malaje. Devotos de la carne mechá, os invito a salir del mollete y mostrar al mundo vuestras preferencias. Llevemos todos una camiseta que diga: "A mi me gusta la carne mechá".