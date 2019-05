Lo incómodo de un partido a pie de obra

Hacinados en una Palmera peatonal a la espera de pasar un filtro que ríase usted de los que se usan en los aeropuertos, así estaba una turbamulta de aficionados al fútbol que habían venido desde no se sabe dónde para ver la final de Copa. Es el peaje que ha de pagar la sociedad por culpa del terrorismo, esa lacra que hace que todos andemos con la guardia alta no vaya a ser que nos convirtamos en objetivos del terror o, simplemente, que pasemos por el sitio peor en el momento menos propicio. Miles de personas hacinadas a la espera del cacheo de una autoridad ampliamente desplegada a los cuatro vientos del campo del Betis. Por supuesto que toda precaución es poca y que hay que agradecer tanto celo policial, pero me pregunto si compensa ir al estadio dos horas antes para ver lo que tan bien te brinda la televisión en la salita de casa y sin colas ni cacheos.