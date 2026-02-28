Juanma y el confeti blanquiverde

EN días como hoy, 28-F, uno no sabe si felicitar a todos los andaluces y andaluzas o limitarnos a don Juanma Moreno, “el alcalde de Andalucía”, como lo ha bautizado un destacado periodista de esta casa. La identificación de Andalucía con el presidente de la Junta es absoluta y solo hay que salir fuera para comprobarlo. Uno de los grandes cambios que se han producido en la política española en los últimos años es que la irredenta Andalucía, antaño patria de la Mano Negra, ha pasado de ser el granero sureño del PSOE al fortín de la derecha y la “ultraderecha”, como le llaman a Vox los analistas aficionados a cargar el adjetivo cuando se trata del partido de Abascal. Ahora bien, el triunfo y la consolidación del virreinato de Juanma Moreno en Andalucía ha tenido un alto precio ideológico: el seguidismo de las políticas, afectos y símbolos de la izquierda en su amplia variedad. Esto se observa especialmente en días como hoy, donde la dulzaina andalucista puede llegar a extremos verdaderamente empalagosos y se recomienda no encender los móviles para que no te salte inesperadamente el himno regional cantado por el folclórico de turno. Los viejos socialistas, los que trajeron la democracia y el GAL, se reían en privado de tales excesos patrioteros. Se podría hacer una antología con los chistes y desdenes que dichos próceres le dedicaban en privado a Blas Infante. Pero se dieron cuenta de que la cosa blanquiverde funcionaba y la impulsaron decididamente. No sabemos si el andalucismo de Juanma Moreno es sincero o no, aunque es evidente que ha llevado este sesgo a extremos verdaderamente edulcorados que, al menos en el plano simbólico, en poco se diferencian de los nacionalismos periféricos más contumaces. Estos arrebatos no pertenecen a la tradición política de la derecha andaluza, tradicionalmente adherida al unitarismo. En ese sentido, Vox representa más el viejo sentir de la diestra sureña que el señor Moreno. Para desesperación de los andalucistas “de toda la vida” y los derechistas con pedigree, Juanma se ha apoderado de los atributos andalucistas, se ha convertido en un ladrón de símbolos, como un Prometeo con cuenta de TikTok. Ya veremos si sufre el mismo castigo que el desdichado héroe. Hay quienes dicen que Juanma es un contenedor que se rellena con lo que haga falta. Si es así, su contenido en tan señalada fecha como la de hoy es confeti blanquiverde. Y no le va mal.