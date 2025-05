No hay manifestación que resista las cuentas de los adversarios de quienes la convocan. Con excepción de las manifestaciones contra el terrorismo, apoyadas por PP y Psoe sin fisuras, y por la mayoría de los partidos que por encima de sus diferencias compartían el mismo criterio respecto a ETA –ya no, es evidente– los contrarios de los convocantes siempre han tenido la posibilidad de compararlas con otras con mayor número de participantes, por altas que hayan sido las cifras de las que se intenta infravalorar. Solo hay cuatro manifestaciones que siempre serán referencia: la convocada en todas las ciudades contra la intentona golpista del 23-F, las dos de repulsa a los asesinatos por ETA del ex presidente del TC Tomás y Valiente y del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, y la impresionante manifestación contra los atentados de Atocha, con asistencia por primera vez del príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina, el Gobierno al completo, dirigentes políticos y sindicales, y varios jefes de Gobierno europeos.

Feijóo asume un alto riesgo al convocar a los españoles el día 8 en Madrid para expresar su indignación. Va a ser difícil que el presidente del PP se apunte un triunfo, y demuestra coraje al promover esa iniciativa que Gobierno y socios intentarán boicotear con los lemas anti-PP que repiten desde que los españoles descubrieron la primera mentira de Sánchez, el primer engaño, el primer caso de corrupción o el primer ejemplo de nepotismo. Pero ante esa estrategia del sanchismo de aplicar el ataque como la mejor defensa, machacando con que el PP pretende imponer en España un Gobierno de extrema derecha, recortar libertades y aliarse con socios indeseables si llega al poder, es difícil que haya valientes que se atrevan a aparecer a cara descubierta en una manifestación convocada por Feijóo … y contra el Gobierno.

Vox no quiere participar, buena noticia para Feijóo. Pero lo tiene difícil si no consigue que el día 8 aparezcan en la manifestación otras caras de la política, la cultura y diferentes sectores sociales en los que personajes relevantes han declarado ya públicamente su repulsa a una corrupción como nunca se había conocido. Feijóo tiene solo una semana para convencer a los antisanchistas. Personas que sin ser votantes del PP se sienten abochornadas por el comportamiento de los que aplauden las iniciativas de Moncloa y Ferraz exclusivamente porque emanan de Sánchez y sus acólitos. Solo un milagro salvará a Feijóo de salir escaldado de la convocatoria.