Montero tiene la agenda bien cogida

María Jesús Montero se ha hecho con la agenda política de Andalucía, es ella quien marca los temas de actualidad, genera la controversia y, a partir de ahí, se formulan rechazos y adhesiones. Un día es el Algarrobico, otro, la quita de la deuda a las comunidades, el Gobierno de Juanma Moreno necesita otro discurso, no puede estar permanentemente en el no ni en el seguidismo de Génova, requiere nuevos argumentos que vayan más allá del magnífico talante del presidente de la Junta. Aplausos. La vicepresidenta es batalladora, no se detendrá hasta que lleguen las elecciones autonómicas de 2026 y este Gobierno andaluz ha comenzado a enseñar la simpleza y las oquedades que algunos llevamos notando desde que se inició la legislatura de la mayoría absoluta. Hay coachs pero faltan estadistas, ¿quién mira más allá del manido lema que pregona que Andalucía está de moda?

Nada más conocer el acuerdo del PSOE y ERC para investir a Salvador Illa, Juanma Moreno puso una cifra a la condonación de la deuda que le debería corresponder a Andalucía de seguir un criterio justo: 17.000 millones de euros. María Jesús Montero ha aumentado el tamaño de la Luna, 18.791 millones de euros, la mitad de toda la deuda que la Junta tiene con el Gobierno central y los bancos. Es la tercera Consejería, después de Sanidad y Educación es la cartera que más ocupa, así que la condonación no es un “ilusionismo contable”, es un avance notable en la solvencia financiera de la Junta. Es cierto que la deuda migra de un lado a otro, de la comunidad autónoma al Gobierno central, pero como la financiación autonómica, que al fin y al cabo es una redistribución de los recursos entre las administraciones del Estado.

Juanma Moreno se fija en la partida, no en el movimiento y la partida es la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica que vendrá marcado por los condicionamientos catalanes del Gobierno de Pedro Sánchez. Esto es sólo el prólogo, pero como diría un jurista, no tiene carácter normativo, se puede aceptar la condonación y vincularla a un sistema justo de reparto. Menú completo, que se escuchó el pasado 28-F en los salones de San Telmo.

El autogobierno andaluz cumplirá medio siglo en 2031. Cuanto menos se merece que el Gobierno de la Junta tenga un discurso propio, como lo tiene María Jesús Montero, que vaya más allá de los intereses de Alberto Núñez Feijóo y de los de la Comunidad de Madrid, que en esto de la financiación se sitúa en las antípodas de Andalucía. Y que deje de leer la centrifugación de Cataluña como algo aceptable si nosotros también tenemos lo mismo.