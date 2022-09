Ya el mundo sabe quién es el Panda

Con la sorpresa de la inclusión del menor de los Williams y la presencia, más vale tarde que nunca, de Borja Iglesias, Luis Enrique anunciaba la última lista de convocados antes de que se prepare el ominoso Mundial de Qatar. Y para no perder la antigüedad respecto a su prolijo ADN, el seleccionador emitió un vídeo en el que se le ve en bicicleta por una carretera serrana con un hijo de Juan Carlos Unzué que figura en su staff técnico.

Y también fiel a ese ADN tan particular no hizo caso al cacareo patrio, por lo que sigue sin convocar a Iago Aspas y deja con un palmo de narices a cuantos abogan por la vuelta de Sergio Ramos al equipo nacional. Y aunque cada españolito llevamos un seleccionador en los tuétanos, no seré yo el que corrija dicha convocatoria. Sobre todo porque la inmensa mayoría de seleccionadores vocacionales sólo aporta nombres, pero raro es el que dice a quién se sustituye.

Y en éstas llegamos a la gran novedad, a ese Nico Williams que junto a su hermano Iñaki anda encandilando San Mamés cada quince días. Y en esto sí me pronuncio, ya que estoy o estamos en la creencia de que ha convocado al hermano menor para quitarle cualquier tentación encaminada a imitar al mayor, que ha decidido jugar con la selección de sus ancestros, Ghana, tras llevar una buena cantidad de años a la espera del seleccionador español de turno.

Y con esto llegamos a Borja Iglesias, al ejemplar ariete del Betis que empezó a romper registros cuando alguien intentó poner en duda sus cualidades en un video rico en ridiculeces. Explotó en el Espanyol de Rubi y de la mano de Rubi se atascó en el Betis, pero al segundo curso se convirtió en uno de los mayores beneficiados por la llegada de Manuel Pellegrini, el hombre que ayudó a que el mundo entero se enterase para siempre de quién es el Panda.