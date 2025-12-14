Noticia de Extremadura

Puede considerarse como una gran noticia que tengamos noticias de Extremadura. La pobrecita Extremadura nunca aparecía en los informativos nacionales, excepto que ocurriera algún suceso grave, o que el hermanísimo del presidente del Gobierno se pase de listo. Sin embargo, ahora tiene importancia. El próximo domingo, día 21, han convocado elecciones autonómicas adelantadas. Y se están presentando en clave nacional. Con razón. No por silenciar los problemas extremeños, que los padecen, como víctimas que son del olvido. Pero Extremadura es la mejor encuesta. Ni la del CIS, ni las demás, van a dejarnos una radiografía más certera del auténtico momento político.

Hay dos cuestiones a tener muy en cuenta. La primera es que estas elecciones las convocó la presidenta extremeña, María Guardiola, por las dificultades que tenía el PP para alcanzar acuerdos con Vox. Y eso se ha extendido a Aragón para el 8 de febrero, y puede ser referencia de lo que pasaría en España si el PP necesita pactar con Vox para gobernar. Y la segunda es que la actual Extremadura se parece bastante al conjunto de España en los resultados electorales. Será bastante extrapolable.

En las elecciones de 2023, dos meses antes de las generales, en Extremadura empataron a 28 escaños el PP y el PSOE. Pero gobierna el PP porque Vox obtuvo 5 escaños y Unidas Podemos se quedó en 4. En España el resultado fue parecido, con la diferencia de que en Extremadura no hay independentistas para alterar la mayoría entre el bloque de derecha y el de izquierda.

En Extremadura, el PSOE era fuerte, como en Andalucía, pero se ha desmejorado. Han cometido la chulería de presentar como candidato a Juan Carlos Gallardo, al que se atribuye el presunto chanchullo con el hermano del presidente sanchista. El PP tiene a una candidata moderada, como es María Guardiola, con un talante más cercano al de Feijóo y Juanma que al de Ayuso. Según recientes encuestas, Guardiola está a solo dos escaños de conseguir mayoría absoluta, pero puede depender de Vox. Y no se sabe si el bloque de Unidas Podemos le puede arañar votos al PSOE, cuando en el resto de España, según las encuestas, ocurriría al revés.

Según lo que pase en Extremadura, don Pedro pudiera convocar elecciones. Aunque lo más probable, si sale malparado, es que refuerce el búnker para atrincherarse en la Moncloa.