Desde lo alto de la colina de mayo comenzamos a soñar con la pronta llegada del verano. Nos ocurre siempre, pero este año el calor trae piscinas y playas a nuestras mentes con mayor celeridad que nunca, ajenos e inconscientes a la sequía que amenaza con cambiar dramáticamente nuestra manera de vivir. Antes era El Corte Inglés el que anunciaba la llegada prematura de la Primavera; ahora son los termómetros quienes lo hacen con el verano. Dicen que no habrá agua suficiente para todos, pero nada hay que indique que el déficit líquido vaya a afectar a la cerveza, así que tranquilidad porque el verano ya está aquí. La fiesta sigue, y como preocuparse por sus consecuencias es esencialmente una pérdida de tiempo, les adelantaré una recomendación literaria que les divertirá, les hará recordar y les refrescará el espíritu. Se trata de Los Perseguidos de Fernando Benzo.

La novena novela del Premio Azorín 2023, autor también de la extraordinaria Nunca fuimos héroes, arranca con unos jóvenes amigos que en la década de los setenta inician su carrera criminal en el barrio de San Blas de Madrid; continua con su ascenso de ser pequeños quinquis con navajas, a su entrada en el tráfico de drogas, el crimen internacional y finalmente la corrupción política. La historia , magníficamente influenciada por Érase una vez en América, se lee de un tirón pese a contar con una bien construida y compleja estructura de más de seiscientas páginas, que en paralelo narran la evolución de aquellos amigos , y la vida de Daniela , una periodista que investiga las cloacas del estado en el presente, hasta que todo confluye en un mismo desenlace. Porque Benzo consigue aunar pasado y presente contando brillantemente la evolución de la propia sociedad que describe, sin que sobre una sola palabra, y haciendo que los actos de los protagonistas sean los que les definan. Benzo escribe excelentes novelas de acción; no se pierde en reflexiones vacías y son los hechos los que hablan. En todas sus páginas siempre sucede algo nuevo que hace que la historia avance, porque su enemigo es el aburrimiento y logra vencerlo desde el primer párrafo hasta el emocionante final. Si les gustan los buenos thrillers, esos que nos cuentan la vida a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor, aunque a veces no las veamos; esta novela será su perfecta compañía para este verano prematuro, y les refrescará más que cualquier aire acondicionado. Porque en Benzo no hay artificio alguno y todo es verdad.