Patrias chicas influyentes

Conforme el andalucismo fue desapareciendo del Parlamento andaluz su papel fue usurpado por el eterno partido gobernante durante casi 40 años. El PSOE presumía de ser el partido que más se parecía a Andalucía. A los socialistas les salió de cine aventar el agravio contra los gobiernos de Aznar y Rajoy. En ocasiones con razón, en otras sin ella, como cuando acusaron a Arias Cañete de perjudicar a la región con los fondos de la PAC, cuando era al revés. En el nuevo régimen presidencialista instaurado por el PP de Juan Manuel Moreno, se copian esas tácticas. En algunos asuntos con motivo, como la mejora de la financiación autonómica, sobre la que mañana por fin hará una propuesta la ministra de Hacienda. Ahora es Juanma quien se apropia de la bandera verde y blanca de manera impostada.

Y mientras partidos estatales se hacen pasar por andalucistas cuando están en San Telmo y exageran su postureo cuando el adversario ocupa la Moncloa, surgen partidos provinciales influyentes. Jaén Merece Más sacó en las elecciones municipales de 2023 casi un 3% de votos. Es el árbitro en la capital jiennense ante el empate entre PSOE y PP. Junto con Córdoba, Jaén es una de las 23 provincias españolas del interior que han perdido peso demográfico, económico y laboral en el último medio siglo. JM+ se presenta a las elecciones autonómicas para invertir la tendencia, con el argumento de ser palanca y no bisagra.

En Cádiz hay un caso parecido. La Línea 100x100 aspira a ser ciudad autónoma al estilo de Ceuta o Melilla y crear sinergias con Gibraltar. Ocupa la Alcaldía desde hace diez años y gobierna en coalición con el PP la Diputación. Ahora, ha lanzado 100x100 Unidos con el objetivo de entrar en el Parlamento andaluz en 2016. Jaén y Cádiz siguen la estela de Teruel, Soria, Ávila, León u Orense, con partidos provinciales presentes en sus parlamentos regionales. En la España las peleítas entre los dos grandes partidos, opciones locales defienden intereses territoriales sin juegos de tronos estatales. Es una secuela de la polarización, dramatizada y escenificada hasta la náusea. Domínguez Ortiz sostenía que el andaluz es muy de su patria chica.