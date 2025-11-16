Políticos de?otro mundo

Una de las singularidades de este país es que la mayoría de los políticos viven en otro mundo. Se han instalado en unos relatos de fantasías que ocultan la realidad. El sanchismo gobierna gracias a sus relatos. Han conseguido despistar a la gente, y mantenerse en el poder sin mayoría parlamentaria estable y sin presupuestos desde hace dos años. Manda huevos que se hable y se escriba más de las presuntas filtraciones del fiscal general de Estado que de la subida de los huevos y los alimentos en general. Nos han engañado, diciendo que somos la locomotora económica de Europa, y lo peor es que algunos ingenuos se lo creen. Pero sólo se refieren al PIB. Hay otros indicadores pésimos.

Por ejemplo, la subida de los huevos. El precio ha aumentado entre un 18% y un 22% en apenas un año. En ese periodo, la carne de vacuno ha subido el 16%, las frutas una media de más del 6%, el café en torno a un 20%. En cuanto al pescado, con las medidas restrictivas, se ha encarecido más del 34% en los últimos años. Y se debe añadir que el consumo de pescado ha descendido un 30% en la última década.

En la pandemia, cuando subieron los precios de los alimentos, lo atribuyeron a causas coyunturales, por los confinamientos. Sin embargo, la tendencia no ha decrecido, con pocas excepciones, como el aceite de oliva, que estuvo prohibitivo. El resultado es lamentable: la gente come menos cantidad, de peor calidad y a precios más caros que antes de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa.

El paro ha bajado, sí, pero proliferan trabajos con sueldos de miseria, a pesar de la subida del salario mínimo. La clase media ya es baja, la mayoría de los jóvenes no tienen capacidad para comprarse una vivienda y crear un hogar familiar propio. En España, alrededor de 12,5 millones de personas (en torno al 26%) están en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Y los ex secretarios de Organización del PSOE trincando supuestas mordidas, para una vida de lujo y puterío. No todo lo que falla es el cribado del cáncer de mama, ni las pulseritas. Sin embargo, nos dicen que este gobierno del PSOE y Sumar aplica políticas progresistas.

Pero el PP también se aparta de la realidad a veces. Sus prioridades están equivocadas, condicionadas por la visión madrileña de España. Menos Puigdemont y más huevos. En este país, el PSOE sólo ha perdido el Gobierno cuando la gente encuentra vacía la cartera.