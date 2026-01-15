El PSOE, el PP y el cine

Parece raro que un político del PSOE ofrezca a otro del PP un acuerdo para evitar que pacten con Vox. En ese sentido, va la moción que el portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha anunciado que presentará en el pleno de Sevilla. Sus posibilidades de éxito oscilan entre un milagro o ninguna. Tiene toda la pinta de estar planteado para que no salga adelante. Sin embargo, llama la atención que, entre los asuntos que Antonio Muñoz quiere acordar con el alcalde, José Luis Sanz, esté el apoyo a la cultura en general, y al Festival de Cine de Sevilla en particular.

El Ayuntamiento de Sevilla siempre ha apoyado el cine, dice Muñoz. Según parece, a Vox no le gusta el cine. ¿Prefieren el teatro? Bueno, depende. No es lo mismo un auto sacramental de Calderón de la Barca que La ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. Pero supongo que no van por ahí los tiros al plato que se ofrecen, sino porque la aversión no es a la cultura, sino a los llamados culturetas. Es decir, a esos progres que convierten la cultura en una excusa para apoyar a los partidos de izquierda.

Recuérdense las polémicas de los premios Goya. Se presentó la celebración de la ceremonia en Sevilla como un gran éxito para poner la ciudad en el mapa, o cosas así que dijeron. En los Goya, algunos de los premiados hacían discursitos políticos, en beneficio de quienes ya saben. Pero no todos.

Este año la gala de los premios Goya se celebrará el 28 de febrero, aunque no en Sevilla, ni en Málaga, sino que se ha ido a Barcelona, sin que haya mediado Oriol Junqueras. Y, además, la película con más nominaciones para premios es Los domingos, de la vasca Alauda Ruiz de Azúa, que trata sobre la vocación de una joven de 17 años que quiere ingresar en un convento de clausura y la reacción de su familia. Esta película, que ha sido elogiada incluso por algunos obispos, ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. La directora no es creyente, pero trata bien la temática, con respeto, y resulta creíble.

Hasta los culturetas y los progres se pueden caer del caballo en el camino de Damasco, que tiene más baches que la autopista AP-4. En los Globos de Oro del cine americano no hubo discursos políticos. Y mira que tenían motivos. No todo es woke en la viña del señor Trump. Hay que dar una oportunidad a la paz en estos tiempos de guerra.