Se recuperó toda el agua derramada

Mejor noticia que la confirmación de algo que deseábamos y en lo que creíamos a pies juntillas no puede haber. Desde que las jaurías de plantilla ladraron en pos de la figura de Juan Carlos Cabrera estábamos convencidos de que nada de eso podía ser verdad. ¿El edil vociferando y profiriendo insultos racistas? Vamos, anda, qué poco hay que conocerlo para pensar de esa guisa. Que con sus padres, esposa e hijos delante fuera a comportarse como un energúmeno no había nadie normal que lo aceptase y, aunque la cosa ha tardado un año interminable para Juan Carlos, todo se ha puesto en su sitio y ni siquiera ha tenido que declarar en sede judicial. Una vez más se ha intentado romper el cántaro para que el agua se pierda derramada por el suelo. Pero esta vez, curiosamente, toda el agua se ha recuperado y, como era de esperar, el alguacil no ha sido alguacilado.