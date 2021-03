En el reencuentro con el Betis deseado

Siempre hay algún motivo de agradecimiento y a este 2021 tan lleno de sombras y de malas nuevas, el bético ha de agradecerle el reencuentro con el Betis deseado. Y aunque algún iluminado ande en la milonga falaz de atribuirse el advenimiento gracias a confundir los muchos palos en las ruedas verdiblancas con una mal entendida exigencia, lo cierto es que el bético que sólo quiere que gane su equipo ha encontrado lo que desea.

Al fin, la buena labor que desarrolla el actual gobierno bético se refleja en la yerba. De eso es protagonista principalísimo Manuel Pellegrini, el hombre que ha hecho olvidar la figura del controvertido Quique Setién. ¿Es este Betis un equipo de autor? No soy muy partidario de abusar del concepto, pero la realidad es que de la mano del chileno, el Betis da la impresión de jugar mejor de lo que sabe. Al menos, lo hace bajo un definido patrón que parece innegociable.

No es de recibo un volteo de campanas por haber ganado en Cádiz, ni siquiera por haber doblegado en su casa al Villarreal. Pero sí es motivo de alegría comprobar que este equipo se ha propuesto no volver a aquellas andadas que lo hacían tan poco fiable. Y siguiendo con la línea argumental de su autoría, algo que sobresale en la labor del entrenador es que no se casa con nadie y que la plaza de titular está al alcance de todo aquél que afronte la oposición con firmeza.

Y en este estado de cosas, lo que parecía impensable en 2020 parece más que posible en este 2021 que discurre con tanta solvencia. Ganar en Cádiz no es motivo de ir a la Plaza Nueva, pero satisface comprobar que las trece barras con corona se defienden con firmeza. ¿Conseguirá el Betis plaza continental? Lejos se fía la empresa, muchos suelen ser los llamados y pocos los elegidos, pero mientras más se tarde en apelar al maravilloso manque pierda, mejor que mejor.