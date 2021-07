El rival a batir ya no es Argentina sino Australia

Ganar o ganar, esa es la cuestión para no jugarnos todo a la carta del último día con Argentina. El desagradablemente inesperado empate con Egipto hace que no vayamos con viento de cola. En el batiburrillo de vaticinios de vísperas y partiendo de la condición de favorito que, sin saberse bajo qué fundamentos, le han endosado a los nuestros se aseguraba que era Argentina el gran obstáculo, pero su derrota ante Australia cambia las cosas.

El inapelable 2-0 que los de las antípodas les clavaron a los argentinos ha hecho que los pronósticos hayan sufrido un vuelco espectacular. Tanto que la partida de hoy en el Sapporo Dome se presume crucial para que las cosas sean como debe ser. Aunque Argentina pagó jugar con inferioridad más de medio partido, la impresión que dejó Australia es la de ser un bloque muy disciplinado que lleva el sentido del orden y de la organización a rajatabla más un muy buen tono físico.

En nuestro cuartel está Luis de la Fuente devanándose la sesera en busca de la aguja de marear que haga el papel que tenía destinado Dani Ceballos. La lesión sufrida por el utrerano en uno de los muchos lances que superaron la frontera de lo reglamentado ha dejado a la selección española sin regista, por lo que no tendría nada de extraño que el papel de Pedri cobre especial trascendencia. Sea como sea, el canario no parece que esté todavía para empresas de ese calado.

Baja sensible la de Dani, pero cuenta De la Fuente con mimbres más que suficientes para doblegar a los aussies y llegar a la cita del miércoles sin la clasificación en tenguerengue. Carlos Soler, Merino, Zubimendi, Moncayola, Asensio o el propio Pedri es la baraja de la que sacar al manija de hoy. Y partiendo de la base de que en este fútbol de la globalización no existe el enemigo pequeño si no somos capaces de doblegar a Australia, el papel de favorito habrá sido flor de un día.