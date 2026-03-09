Sánchez representa la civilización

El precario orden mundial que conocíamos está saltando por los aires. El imperio americano que, se reconozca o no, era el bastión defensor de lo que durante la Guerra Fría se llamaba el mundo libre (lo que no impedía, como los españoles y los latinoamericanos sabemos, que apoyara las dictaduras que le convenían), se cuartea bajo el mando disparatado, imprevisible y destructor del Calígula de la Casa Blanca mientras China se afirma como la primera potencia mundial.

Son ciclos de alternancia de poderes, llámeseles imperios o como se quiera. Europa Occidental –con el Reino Unido en cabeza– dejó de ser determinante entre 1918 y 1945, años en los que pasó a ser líder mundial Estados Unidos en concurrencia con la URSS. En los años 90 del pasado siglo el llamado imperio de los zares rojos se desplomó y ahora lo hace el imperio americano, paraguas de Europa tras ganar las dos guerras mundiales que los europeos provocamos. Seremos el parque temático que aquí ya somos. Fuimos el primer imperio europeo de la Edad Moderna y por ello también el primero que cayó. El 98 no fue el fin del imperio, sino el último clavo en su ataúd. El cuerpo, dentro, hacía mucho que había muerto.

La retórica patriotera que sueña con la restauración de las grandezas perdidas y la pelota al líder que lo logrará recorren desde entonces la vida pública española con independencia de que se viva bajo una dictadura o una democracia. Franco fue centinela de occidente y salvador de la civilización, y Sánchez es el superhéroe que representa, además de muchas otras cosas, la civilización.

No es broma. Cuando creíamos que no se podía superar a Óscar Puente clamando que “la influencia de España en Europa y en el mundo es hoy mucho mayor que en los tiempos de Felipe González. González fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo”, Ana Redondo lo ha logrado: “Gracias, presidente. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo… El 70% de la ciudadanía española no quiere la guerra, no queremos la guerra. Y en el mundo te quieren a ti, porque representas la dignidad humana, representas la democracia, la paz y la civilización”. Así andamos, mientras el mundo tiembla.