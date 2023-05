En el caso de Sevilla parece que sí importa el número de habitantes. Aún no es oficial, pero seguramente lo será, que en Zaragoza están censados unos pocos de cientos de personas más que en Sevilla. En mi opinión, ese no es el debate. Debería preocuparnos el nivel de renta de los habitantes y no siempre las ciudades mayores son las más ricas. De hecho, el municipio de más renta de España es Pozuelo de Alarcón en la Comunidad de Madrid y el de más renta en la provincia de Sevilla es Tomares, seguido de Espartinas, Valencina, Castilleja de Guzmán, Mairena del Aljarafe, Bormujos y Gines, que superan a Sevilla ciudad. ¿Y eso por qué? Porque hace años que las familias sevillanas de renta más alta decidieron que no iban a vivir en la ciudad y se instalaron en urbanizaciones exclusivas, preferentemente en el Aljarafe. Aljamar, Simón Verde, Santa Eufemia, Las Canteras, el Zaudín, La Juliana, Vista Hermosa, Colina Blanca, etc…. Algunos de estos nombres puede que no sepan en que término municipal están. Y es posible que a los residentes en esas urbanizaciones tampoco les importe. Si les preguntan dónde viven, normalmente les dirán el nombre de la urbanización, no el del pueblo donde está su chalet.

Las líneas administrativas que tanto importan en las próximas elecciones municipales, no rigen nuestras vidas. Salvo para votar y para pagar los impuestos locales, que no es poco. Se comenta en bares y casetas sobre el tamaño y extensión de las procesiones de Semana Santa o la Feria y si la ciudad está sucia o si sobra turismo y es posible que algunos no paguen sus impuestos al ayuntamiento sevillano porque son residentes en algunos de los municipios antes mencionados. Menos mal que tampoco decidirán quién es el alcalde de Sevilla y los concejales que deberán afrontar los problemas de la ciudad. Sevilla sin ley de capitalidad y sin área metropolitana, negada y ninguneada hasta la saciedad por los municipios grandes y pequeños que nos rodean, tendrá que afrontar con sus casi setecientos mil habitantes, prácticamente constantes desde hace décadas, todos los problemas del futuro inmediato.

La realidad es que la ciudad de Sevilla y los municipios que la rodean, forman un enorme conjunto con dimensión metropolitana y con una población que funciona con esa idea. Vamos a los centros comerciales como Ikea, Decathlon o a los Factory sin preguntar en ningún momento en que término municipal están situados. Lo mismo ocurre con algunos equipamientos deportivos, gimnasios y lugares de ocio. Y todas las urbanizaciones y polígonos incluidos. El millón y medio de habitantes que componen nuestra metrópoli está funcionando como tal, a pesar de que administrativamente y en infraestructuras no es así. Se dice que las chisteras de los asistentes a la coronación de Carlos III en Londres se han fabricado en Sevilla, pero nosotros sabemos que la sombrerera que estaba antes en la calle Castellar está ahora en un polígono de Salteras. Parece igual pero no es lo mismo.