El tiroteo del Vacie

Tiroteo en las Tres Mil. Tiroteo en el Vacie. La delincuencia vinculada a grupos étnicos sumidos en la marginación es una delicada realidad difícil de abordar. Por no poner ejemplos cercanos que puedan alimentar prejuicios xenófobos (aunque habría que decir que silenciar ciertas realidades por miedo a hacerlo hace imposible actuar sobre ellas) me remito a ejemplos del cine americano de todos conocidos. El Padrino trata de la mafia italiana desde sus orígenes a principios de siglo con La Mano Negra del don Fanucci que se carga el joven Vito Corleone hasta el apogeo de las grandes familias de los Corleone, Tattaglia, Stracci, Cuneo y Barzini, trasuntos de las verdaderas familias Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese. Todas de origen italiano. Recuerden lo que le dice el senador Geary a Michael Corleone: "Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda, haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos". No se olvide, ya que partimos de los tiroteos de las Tres Mil y el Vacie, que la mafia de trajes de seda creció en el ambiente de exclusión y pobreza de Little Italy.

Están también la mafia irlandesa de Infiltrados o El irlandés, la afroamericana de American Gangster o Mr. Intocable, la judía de Bugsy o Érase una vez en América, la del Este de Promesas del Este o La noche es nuestra, la latina de El precio del poder o American Me. Podríamos citar decenas de películas que vinculan delincuencia a grupos étnicos. Todas dejan claro que la existencia de estas mafias no criminaliza a todos los estadounidenses que tengan esos orígenes. Pero tampoco lo ocultan. Entre otras cosas porque en sus orígenes sus primeras víctimas fueron los más vulnerables de entre los suyos que malvivían en guetos.

En todos los casos -sin salir de Estados Unidos o Nueva York- la marginación de grupos étnicos como origen de la delincuencia organizada tiene raíces antiguas. Les recomiendo dos lecturas: el pionero trabajo de fotoperiodismo Cómo vive la otra mitad (Alba) de Jacob Riis publicado en 1888 y Gangs de Nueva York (Edhasa) del historiador de la delincuencia estadounidense en el siglo XIX Herbert Asbury que inspiró la película de Scorsese. A los que, sumando Londres, pueden añadir el escalofriante La gente del abismo (Gatopardo Ed.) de Jack London. Estos libros ayudan a pensar nuestra realidad.