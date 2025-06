Trabaja menos y vive mejor

Un ideólogo al que los marxistas de hoy en día han leído poco, Karl Marx, escribió que el trabajo es una actividad específica del individuo donde puede expresar su humanidad. En ningún momento escribió Marx que el trabajo es el opio del pueblo. Para Marx y los suyos el trabajo no era malo, sino bueno, y el problema a su juicio surge por las condiciones laborales del sistema capitalista y la alienación del asalariado. Para los partidos de izquierda marxista la solución de este dilema no pasaría por trabajar menos, sino por trabajar mejor, y de un modo más humano, para que las condiciones productivas sean positivas, contribuyendo así al bien social y el progreso.

Esto no lo debe saber Yolanda Díaz. La líderesa de Sumar y vicepresidenta sanchista, que va de capa caída en las encuestas, está recorriendo España para pedir la reducción de la jornada laboral. El lema que ha escogido me parece bochornoso: “Trabajar menos para vivir mejor”. Es lo que se leía en un acto que organizaron en Sevilla, junto a los colegas de Por Andalucía, y con Antonio Maíllo, que pasaba por allí. No se le debe atribuir a Maíllo la paternidad de ese lema, supongo, pero en todo caso no les beneficia. ¿O es que ya no son el partido de los trabajadores, sino el de los ociosos, por no decir los vagos?

La izquierda situada a la izquierda del PCE inventó el Partido del Trabajo de España (PTE), que se fusionó con la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Eran maoístas, cuando casi nadie sabía lo que era el maoísmo, del que despotricaron después hasta los comunistas chinos. Pero esa es otra historia.

La cuestión básica es que el marxismo estaba al lado de los trabajadores, pero no de los vagos, a los que consideraban el lumpen del proletariado. “Trabaja menos para vivir mejor”, llevado a sus consecuencias finales, significaría que se debe trabajar lo mínimo posible. Y, si no se trabaja nada y vives del cuento, mejor todavía. Parece un mensaje dirigido a los ninis: “Ni trabajes, ni estudies. Y vive mejor”. Pedro Sánchez te regalará cien euritos para gafitas, un bono cultural y tren gratis a la playa.

¿Y quién lo pagará? España, que decían los fachas. O el capital, que decían los rojos. El progreso se conseguía gracias al trabajo. Mientras los vagos decían que era un castigo divino. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Pronto se ganará el pan con el sudor y el impuesto del primo de enfrente.