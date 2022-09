Los túneles del amor

ESTE artículo tiene banda sonora. Empieza con el soniquete de feria que sirve de obertura a Tunnel of love, antes de que entren arrasando las guitarras de los Dire Straits y la voz inigualable de Mark Knopfler haga volar las almas a un tiempo lejano, a una Calle del Infierno en la que ya sólo quedan ecos y fantasmas de chicas con coletas y chuletas de barrio. “Vamos a montar baby en este túnel del amor/ Puedo sentir la suave seda de tu blusa”. Qué buen tema, dan ganas de mangar el LP en El Corte Inglés. Pero no es de esos túneles, más bien agujeros de gusano, de los que queremos hablar. Sino de estos otros que están ahora mismo de moda, de los túneles nonatos de los SE-40, que dan más respetabilidad a un artículo periodístico. ¿Qué decir? Probablemente a la gran mayoría de los ciudadanos les importaba muy poco si el Guadalquivir se salva a la altura de Dos Hermanas con un puente o un túnel, pero lo cierto es que la Sevilla oficial se había posicionado claramente a favor de la segunda opción. La sociedad civil hispalense (ese espectro) lo había dicho por activa y por pasiva: queremos túneles, nada de puentes. Entre otras razones por el impacto visual que supone. Pero si se hace un repaso de las agresiones al paisaje urbano y natural de los últimos tiempos (no hay que remitirse ni mucho menos a Franco), en los que participaron algunos miembros de esa autodenominada sociedad civil, dan ganas de subir el volumen para que la batería de Pick Withers nos distraiga el enfado.

Ya lo saben. El Gobierno de la nación, que es quien paga, ha dicho que nada de túneles en la SE-40, pero que a cambio nos va a hacer el puente mais grande do Europa, con un gálibo por el que va a caber dos veces Elcano con toda la marinería formada. El desprecio a la voluntad expresada una y otra vez por la ciudad es evidente, ¿pero creen ustedes que pasará algo? Exacto, no pasará absolutamente nada. Entre otras cosas porque cuando se defendía la opción de los túneles de la SE-40 se hacía con la convicción de un reo de muerte cuando se dirige al cadalso.

Tendremos puente en 2028. Todo un logro: ya podemos competir con los gaditanos. Ahora habrá que tener cuidado, no vaya a ser que el proyecto del tren al aeropuerto se convierta en una recua de mulas o que la ampliación del Bellas Artes se limite a la adquisición del puesto de prensa de la Plaza del Museo (si es que todavía existe). Y esto es todo lo que teníamos que decir, así que subimos la música: “Entonces las luces se apagan y somos tres/ Tú y yo y todas esas cosas a las que tenemos tanto miedo”. Chimpún.