SE-30: la constatación de un fracaso

LA acumulación de accidentes durante las últimas semanas en la Ronda Norte de Sevilla, algunos de ellos con resultado de muerte, ha encendido todas las alarmas sobre la necesidad de reformar una vía que supone un fracaso que la ciudad arrastra desde hace ya más de tres décadas. La Ronda Norte forma parte, de manera incomprensible, de la carretera de circunvalación SE-30, aunque es una vía urbana jalonada de semáforos y que cruzan diariamente cientos de personas. La SE-30 se construyó para la Exposición Universal de 1992 y ya desde su misma puesta en servicio se comprobó que era incapaz de cumplir la misión para la que fue diseñada, especialmente en su tramo norte y en el puente del Centenario. Atascos continuos e inadecuación a lo que debe ser una circunvalación que distribuya tráfico de manera rápida y ordenada son las características que la han acompañado desde aquella lejana fecha y que persisten a día de hoy. El problema es que una vez terminada la Expo la inversión en infraestructuras en Sevilla ha sido muy deficiente -por decirlo con palabras suaves-, tanto por parte de la Administración central como por parte de la Junta de Andalucía. La ciudad tiene la misma SE-30 que heredó de la Expo en la que no se ha invertido un euro para mejorar su diseño y adecuarla a las exigencias de una Sevilla que ha crecido en todos los órdenes. Por si ello no fuera suficiente, la SE-40, la segunda ronda que debería de resolver todos los problemas que ha dejado la primera, es un proyecto atascado cuya finalización se ve cada vez más lejana. En este contexto, el proyecto del alcalde, Antonio Muñoz, de aprovechar las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro para reurbanizar la zona y convertir la Ronda Norte en un bulevar es una idea plausible, pero no deja de ser la constatación de la impotencia de la ciudad para resolver problemas que se eternizan.