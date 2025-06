Andalucía y los precios de la vivienda

El precio de la vivienda libre aumentó en España un 12,2% durante el primer trimestre de este año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dados a conocer la semana pasada. El porcentaje es el más alto que se registra en el país desde 2007, por lo que no es exagerado decir que se han alcanzado niveles similares a los de la burbuja inmobiliaria que estalló durante la crisis financiera de 2008. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registra el mayor incremento, con un 14%, lo que coloca el precio medio del metro cuadrado en 2.318 euros frente a los 2.271 de la media nacional. Estos datos revelan que la región es un mercado especialmente tensionado en el que algunos factores, como la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros, tienen una incidencia mayor que en otros territorios. Pero no deja de ser significativo que la comunidad española con un menor PIB per cápita sea también la que tenga los precios de la vivienda en los niveles más elevados. Las políticas de vivienda son de competencia estatal, pero son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que las llevan a la práctica. Algo están haciendo mal en Andalucía las administraciones concernidas cuando se están poniendo las condiciones para que se den las circunstancias propias de una fuerte especulación. Hoy se celebra en el Parlamento regional un debate sobre política general que sería una magnífica oportunidad para que los representantes de los ciudadanos debatan sobre un problema que de verdad está a la cabeza en las preocupaciones de los andaluces. Las dificultades para el acceso a la vivienda, junto con una estructura laboral fuertemente precarizada, están dificultando el desarrollo personal de toda una generación. Esas son las cuestiones a las que los políticos tienen que buscar soluciones y dejar a un lado polémicas, al final insustanciales, que no llevan a ningún sitio.