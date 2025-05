El catalán se estrella en Europa

El Gobierno ha vuelto a fracasar en su intento de convertir el catalán en una lengua oficial de la Unión Europea. Como se sabe, Pedro Sánchez lleva desde comienzos de la legislatura intentado vencer las resistencias de varios países miembros de la UE para cumplir una de las muchas exigencias impuestas por los separatistas de Junts per Catalunya para asegurarle una inestable mayoría parlamentaria. Ese y no otro es el motivo por el que el Gobierno, y en especial su titular de Exteriores, José Manuel Albares, están en una permanente campaña en Bruselas para intentar convencer a los reticentes de que voten a favor. Para ello han fabricado un argumentario que habla de la riqueza cultural europea o del respeto a las minorías. Pero estos planteamientos que no son otra cosa que un plegamiento absoluto a las exigencias de sus socios se enfrentan a otras razones que parecen más sólidas: se abriría un melón que podría convertir también, por las mismas razones, en lenguas oficiales el feroés, el groenlandés o el bretón, por citar solo tres de las más de setenta lenguas que podrían aspirar al estatuto de cooficialidad. Ello comportaría la complejidad jurídica de tener que traducir toda la ingente producción normativa de la UE a los idiomas que se vieran reconocidos, con el gasto de personal y de medios que ello supondría. El hecho de que en el caso del catalán el Gobierno de España se haya comprometido a correr con todos los gastos no ha sido suficiente para convencer a países que no se quieren ver envueltos en semejante laberinto. A Pedro Sánchez no le queda otra que seguir intentándolo para que los problemas que ya tiene en el Parlamento, al que ha sido incapaz de enviar unos Presupuestos en toda la legislatura, no acaben obligándole a adelantar las elecciones. Pero caben pocas dudas de que, por ahora, es un empeño inútil. Europa tiene tareas mucho más acuciantes que satisfacer las exigencias extemporáneas de los socios de Sánchez.