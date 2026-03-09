Las exportaciones andaluzas y la guerra de Irán

Las grandes convulsiones mundiales y la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán tienen consecuencias que terminan afectando muy lejos del territorio en el que se desarrollan las operaciones militares y en países que están muy distantes del foco del conflicto. La actitud que mantiene España contraria a la guerra y su negativa a facilitar el uso de las bases de Rota y Morón ha provocado la ira del presidente Donald Trump y la amenaza, en su habitual tono demagogo y faltón, de restringir el comercio entre los dos países. Aunque todo se quede en una de las habituales bravuconadas del inquilino de la Casa Blanca, la preocupación ha cundido en los sectores de la economía andaluza con mayor exposición a Estados Unidos. Entre ellos destaca el del aceite de oliva, que ha logrado en los últimos años aumentar su presencia en un mercado que estaba dominado hasta hace poco por las marcas italianas. La primacía del aceite de oliva español en los Estados Unidos está afianzada. Uno de cada tres de los 420.000 litros que se consumen en ese país es de origen español y el 70% de ellos corresponde a Andalucía, con un volumen de ventas que supera los 650 millones de euros. Además del aceite, otros productos agroalimentarios, como el vino o la aceituna de mesa, tienen una dependencia importante de las exportaciones a Estados Unidos y hay empresas muy significadas de la región, como la almeriense Cosentino, que han abierto mercados consolidados en ese país. El mundo ha entrado en una zona de incertidumbre y ello tiene consecuencias inmediatas y graves sobre el comercio internacional. Andalucía se ve afectada porque durante los últimos años ha experimentado un avance muy claro en sus exportaciones. Hoy los productos elaborados en la región encuentran facilidades para salir al extranjero porque se ha hecho una política comercial efectiva y el mercado de Estados Unidos sigue siendo, a pesar de las dificultades en aumento, uno de los ámbitos naturales de desarrollo de las exportaciones de la región.