La guerra del petróleo

Las incertidumbres que rodean la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y el hecho de que el régimen de los ayatolás haya logrado hacer efectivo el cierre del estrecho de Ormuz ha sumido a los mercados mundiales en una enorme inestabilidad y ha disparado el precio del petróleo y del gas. El barril de crudo ha superado la barrera psicológica de los cien dólares y muchos analistas pronostican que la escalada no ha hecho más que comenzar. Como ha ocurrido en otras ocasiones, el estallido de un conflicto bélico en Oriente Próximo tiene como primera consecuencia económica la carestía de los precios de la energía, que se traslada rápidamente a toda la cadena de producción y distribución de bienes y servicios. Esta situación provoca un incremento de la inflación que termina castigando el bolsillo de los consumidores y una caída generalizada de las bolsas. Si estos factores se prolongan en el tiempo obligará a revisar las previsiones de crecimiento económico en todo occidente y España no va a ser una excepción. Tras una semana larga de bombardeos, parece claro que la guerra puede prolongarse en el tiempo más allá de lo que tenían previsto sus promotores. Tanto Estados Unidos como Israel buscan la desaparición del régimen que gobierna en Teherán desde casi medio siglo. Es un objetivo que presenta muchas dificultades. Tras el golpe que supuso la muerte en el primer ataque del ayatolá Jamenei, todo hace indicar que el régimen ha logrado reconstruir una estructura de mando con la designación de su hijo como nuevo hombre fuerte. Si esta situación se consolida podemos estar a las puertas de una guerra prolongada y las consecuencias en occidente pueden ser muy graves. El precio del petróleo y del gas es el indicador más claro de que vienen tiempos complicados y que la soberanía energética y la gestión de las reservas siguen siendo asignaturas pendientes en todo el mundo desarrollado.