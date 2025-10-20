La lengua española frente al muro

Casi 300 expertos debatieron hasta el viernes sobre la claridad del lenguaje, el mestizaje y la inteligencia artificial, con el español como protagonista y con la localidad peruana de Arequipa como testigo. La cuna del escritor Mario Vargas Llosa, que siempre deseó que su ciudad natal acogiera un Congreso Internacional de la Lengua Española. El español es la segunda lengua del mundo por detrás del chino mandarín y con unos 600 millones de hispanohablantes. Un patrimonio inmaterial de un valor incalculable. Compartir un idioma es fuente de cultura, de comunicación, incluso de negocios. Constituye un vínculo indisoluble de unidad, de vida en cualquiera de sus aspectos personales. Un lazo invisible que une a cientos de millones de personas por todo el mundo. La principal riqueza de España, que debe esmerarse en preservar, defender y cultivar conforme al avance de los tiempos. Y no son pocos los desafíos necesarios de afrontar. Desde la permisividad en esta era digital de la colonización de la terminología inglesa, hasta la adaptación a los cambios y evolución de un lenguaje en continua ebullición por parte de sus usuarios. Los avances deben favorecerse con un único límite: que todos nos comprendamos y entendamos al utilizar el mismo idioma. La intervención del rey Felipe en la jornada inaugural ha supuesto un mensaje muy esclarecedor sobre lo que debe significar para todos esta lengua común: valores y conversación que pueden contraponerse a términos antagónicos muy presentes como los de “competencia”, “rivalidad” o “bloques”. “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”, llegó a proclamar el Monarca. Advertencia que sirve ante la insólita pugna entre responsables de las instituciones llamadas a defender el idioma o que incide en la indeseada realidad, instalada en numerosas sociedades, incluida la española. La acepción de diálogo va camino de quedarse en desuso frente a la polarización y el enfrentamiento. Y la lengua es la palabra.