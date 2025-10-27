Andalucía encabeza, un año más, la lista de municipios con menor renta media por hogar. Doce de las quince poblaciones con menores ingresos se localizan en la comunidad autónoma, con la localidad granadina de Iznalloz al frente y sus 8.399 euros. En el polo opuesto se sitúa la madrileña, con 30.524 euros por familia al año. En esa escala inferior, y sólo por citar los primeros casos de hasta cuatro provincias distintas de la región, figuran El Palmar de Troya, en Sevilla, con 8.688 euros, Huesa, en Jaén, con 8.825 y Níjar, en Almería, que tampoco alcanza los 9.000 euros. Los datos son oficiales y corresponden a 2023. Es de esperar que la realidad actual sea algo mejor. Pero son las cifras que manejan la Agencia Tributaria y las administraciones forales del País Vasco y Navarra con las que el INE acaba de publicar su último Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares. El instituto determina, a efectos estadísticos, que, como media, cada hogar está integrado por 2,5 personas. No hace falta ser matemático para saber cómo viven esas familias andaluzas. El informe sobre las rentas por persona también deja en las peores posiciones a Almería, Jaén y Huelva, en las antípodas de Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid. El Atlas vuelve a reflejar los desequilibrios crónicos que presiden el desarrollo económico en el país y que lastran fundamentalmente esta comunidad. Una España con rentas a dos velocidades: la del norte y la del sur. Ni siquiera el impulso inversor de los fondos europeos ha sido suficiente para revertir este escenario. Lástima que no se susciten estos debates en los parlamentos como, por ejemplo, el Senado. A la Junta hay que exigirle que tenga en cuenta esta situación y no la rentabilidad electoral a la hora de fijar sus prioridades. Pero su margen presupuestario se antoja muy limitado para acometer actuaciones integrales del calado que se precisa. Y el Gobierno central en esta materia suele dar pocas señales de vida.